النيابة العامة الليبية تقرر حبس مسؤول في قسم العيون وآخرين بمركز زليتن الطبي

قررت النيابة العامة الليبية، حبس مسؤول قسم العيون وعنصرين طبيين في مركز زليتن الطبي، وملاحقة عنصر طبي مساعد فيه، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

وقالت النيابة العامة، اليوم الأحد: إن رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى إجراءات تحقيق واقعة اختلاس أدوات ومعدات جراحة العيون داخل المؤسسة الصحية، واستدَّل على مسؤولية القائم على إدارة قسم العيون وطبيبين وممرضة بإثبات تسلمهم المنقولات محل الجريمة.

وأشار بيان النيابة إلى اختفاء هذه المنقولات، وعدم استعمالها في النظام الجراحي دون مبرر.

وقرر المحقق حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا، وملاحقة المتهمة الغائبة وفق قواعد الإجراءات الاحتياطية، بعدما عجز المستجوبون عن دفع دلائل الإثبات القائمة ضدهم، حسب بيان النيابة.