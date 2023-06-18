الرقابة الإدارية: أصدرنا 73 كتاب بالإيقاف عن العمل لمسؤولين في الدولة خلال 2022

الوطن/متابعات

بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لعرض التقرير العام للهيئة 2022، أنه تم إحالة 1679 مخاطبة للجهات التنفيذية و 878 مخاطبة خلال العام الجاري لتصحيح عدد من المخالفات المرصودة.

وأضاف الشنطي: “أحلنا 59 كتابا للجهات التنفيذية و25 كتابًا خلال العام الجاري لسحب قرارات إدارية صادرة بشكل يخالف التشريعات النافذة المعمول بها”.

ووضح أنه تم إصدار أكثر من 70 أمر إيقاف احتياطي عن العمل و 35 أمرًا آخر خلال العام الجاري، بينما تم تسجيل، 337 قضية تم التحقيق والتصرف في 321 منها وُجه فيها الاتهام إلى 595 متهما.