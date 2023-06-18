وزارة الزراعة تبحث مساهمة الفاو في الأمن الغذائي بليبيا

بحثت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بالعاصمة المصرية القاهرة، تحديد إسهام المنظمة في الأولويات الوطنية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في ليبيا.

وبحسب منصة “حكومتنا” أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، على أهمية تطوير القطاع الزراعي والحيواني والاستفادة من كل الموارد المتاحة بالتعاون مع منظمة (الفاو)، لتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا.

وأشار القطراني، إلى أنه يعتزم تشكيل فريق عمل فني لوضع خارطة طريق وتحقيق بنود اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وناقش الاجتماع، سبل إعادة تنشيط برنامج الصندوق الاستثنائي الأحادي في ليبيا، ووضع خطة استراتيجية للأمن الغذائي الوطني، وفقًا للاتفاق المبرم في اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية الأمن الغذائي.