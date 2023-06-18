الجديد: المغرب يرفض دخولنا إلى أراضيه.. فلماذا لا نعيد إليه مواطنيه؟

دعا مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، إلى إعادة مواطني دولة المغرب الذين يعملون في ليبيا إلى بلادهم، في إطار المعاملة بالمثل، بعد رفضه فتح الطيران المباشر إلى ليبيا ورفض منح تأشيرة دخول الليبيين إلى أراضيها.

وقال “الجديد”، في منشور له بفيسوك، “دولة المغرب ترفض فتح طيران مباشر مع ليبيا وترفض أيضا منح تأشيرة دخول الليبيين إلى اراضيها الا في أضيق نطاق”.

وأضاف، “مش مشكلة حتى احني ما نبو لهم خلطة، ولكن مبدأ المعاملة بالمثل يجعلنا نطرح السؤال التالي آلاف المغاربة اللي قاعدين في ليبيا ويحولوا في الدولار للمغرب شن يديرو هنا !! مش المفروض يروحو لبلادهم”.

واختتم الخبير الاقتصادي منشوره بالإشارة إلى عدم قيام وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوس بوجبات عملها قائلا: “طبعا وزيرة الخارجية مش فاضية بهالمواضيع”.