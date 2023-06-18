ليبيا الان الحكومة الليبية: بدء أعمال الرفــــع المساحي لمطار الكفرة تمهيدًا لصيانته وتوسعتـــه تم النشر منذُ 6 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> الحكومة الليبية: بدء أعمال الرفــــع المساحي لمطار الكفرة تمهيدًا لصيانته وتوسعتـــه<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الحكومة الليبية: بدء أعمال الرفــــع المساحي لمطار الكفرة تمهيدًا لصيانته وتوسعتـــه 18 June, 2023 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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