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الحكومة الليبية: بدء أعمال الرفــــع المساحي لمطار الكفرة تمهيدًا لصيانته وتوسعتـــه

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> الحكومة الليبية: بدء أعمال الرفــــع المساحي لمطار الكفرة تمهيدًا لصيانته وتوسعتـــه<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

الحكومة الليبية: بدء أعمال الرفــــع المساحي لمطار الكفرة تمهيدًا لصيانته وتوسعتـــه

18 June, 2023

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