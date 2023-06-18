| في ذكرى اختطافها.. “رصد الجرائم” تدعو “سلطات الشرق” إلى كشف مصير سرقيوة

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2023/06/18 على الساعة 15:10

: جددت منظمة رصد الجرائم في ليبيا مطالبتنا لـ “السلطات في شرق ليبيا” بكشف مصير النائب في البرلمان الليبي “فورا”.

وقالت المنظمة، في منشور على صفحتها بشبكة فيسبوك، “مضت أربعة سنوات منذ آخر مرة سمعنا فيها أخبار عن سرقيوة، ولا تزال مختفية قسريًا حتى الآن”، حاثة النائب العام الليبي على “فتح تحقيقٍ نزيهٍ ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتقديم الجناة للعدالة”.

يذكر أن سهام سرقيوة تعرضت للاختطاف بعد اقتحام منزلها في مدينة بنغازي من قبل مسلحين ملثمين، وتم اقتيادها إلى مكان غير معروف في 17 يوليو 2019.