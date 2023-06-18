عميد بلدية طرابلس يكشف عن المكان المخصص لبيع أضاحي العيد

ليبيا – أكد عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي تخصيص مكان في منطقة “باب العزيزية ” (سوق الثلاثاء سابقاً ) لبيع أضاحي العيد، وتم منع أي نشاط خارج المكان المذكور؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

الخليفي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان، إن المكان المحدد سيجهز بفريق أطباء بيطريين، وحرس بلدي، ومياه، وطرق للتخلص من المخلفات، وحراسة.

وأشار إلى أنه منعًا للازدحام وحماية السكان لن يسمح ببيع المواشي والأغنام في الساحات والأزقة الواقعة داخل نطاق طرابلس المركز.