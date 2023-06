القبض على ليبي ومصري يمتهنان تهريب البشر من ليبيا إلى إيطاليا

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض شخصين أحدهما ليبي الجنسية والآخر مصريّ، يمتهنان تهريب البشر إلى دولة إيطاليا، إضافة إلى مداهمة منزلاً يستخدم لجمع المهاجرين ومن ثم تهريبهم.

وأوضحت المديرية أن الشخصين تم ضبطهما بمنزل بمنطقة السلماني؛ حيث كانا يهربان البشر بواسطة قوارب عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية؛ ثم يقومان بتجميع المهاجرين بمنزل متكون من ثلاثة طوابق بمنطقة السلماني إلى حين موعد سفرهم، ويتم نقلهم بواسطة حافلات (فيتو).

وأكدت المديرية ضبط 21 مهاجراً، 20 من الجنسية السورية وشخص مصري الجنسية، موضحة أنه بالاستدلال معهم أفادوا بأنهم قاموا بدفع مبلغ مالي قدره 3500 دولارا للفرد الواحد مقابل تهريبهم لدولة ايطاليا عبر ليبيا بالتنسيق مع الشخصين اللذين تم ضبطهما، وأُحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.

المصدر: مديرية أمن بنغازي

