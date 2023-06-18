حكومة الوحدة تحيل أذون رواتب يونيو إلى مصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إحالة أذون الصرف الخاصة برواتب شهر يونيو إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، الأسبوع الماضي، وزارة المالية بصرف رواتب شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأصدر دبيبة تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر (أبريل – مايو – يونيو) قبل العيد أيضا.

وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق على الرواتب 22.7 مليار دينار، بما يمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام، البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو المنقضي.