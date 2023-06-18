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“اقعيم” يطرح توجيهات أمنية مشددة خلال اجتماعه بمكونات مديرية أمن بنغازي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

طرح وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، توجيهاتٍ أمنية مشددة خِلال اجتماعه بمكونات مديرية أمن بنغازي؛ أبرزها حُسن التعامل مع المواطنين وموضوعات مُتعلقة بالقطاع الأمني.

وحضر الاجتماع  بحضور مدير الأمن وكبار الضبّاط والمُستشارين بديوان وزارة الداخلية وكافة رؤساء مراكز الشرطة والأقسام والأجهزة الأمنية.

وشهد الاِجتماع تبادل وجهات النظر حيال بعض القضايا والإشكالات الحاصلة وأفضل الطرق لحلّها، كما تطرّق الحاضرون إلى شرطة المرور وآلية تطوير عملهم ودعمهم بالأفراد لتخفيف الاِزدحامات المرورية وتسهيل حركة السير خاصة بأوقات الذروة تزامنًا مع قُرب دخول عيد الأضحى المُبارك .

 

 

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الوطن الليبية

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