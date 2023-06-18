النيابة العامة تحيل 3 عاملين بمركز زليتن الطبي إلى المحاكمة بتهمة الاختلاس

قررت النيابة العامة، تحريك الدعوى الجنائية ضد مسؤول قسم العيون وعنصريْن طبّييْن في مركز زليتن الطبي؛ فيما شرعت في ملاحقة عنصر طبي مساعد فيه.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: “تولَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، إجراءات تحقيق واقعة اختلاس أدوات ومعدات لجراحة العيون داخل المؤسسة الصحية؛ فاستدَّل المحقق على مسؤولية القائم على إدارة قسم العيون؛ وطبيبيْن؛ وممرضة بإثبات تسلُّمهم المنقولات محل الجريمة؛ ثم اختفاء هذه المنقولات وعدم استعمالها في النظام الجراحي؛ بغير مبرر يدرأ عنهم المسؤولية”.

وأضاف “أمام عجز المستجوَبين عن دفع دلائل الإثبات القائمة ضدهم؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً ؛ وملاحقة المتهمة الغائبة وفق قواعد الإجراءات الاحتياطية”.