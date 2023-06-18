وزارة الخارجية تدين الهجوم على مدرسة ثانوية في أوغندا

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدرسة ثانوية بمدينة ميوندي غرب أوغندا، والذي تسبب في وفاة العشرات من الضحايا الأبرياء وسقوط جرحى بين طلاب المدرسة.

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان لها العمل الإرهابي مؤكدة مساندتها وتضامنها مع أوغندا وتقدمت بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأوغندي في هذا المصاب.

وأكدت وزارة الخارجية موقف ليبيا الثابت والحازم في نبذ كافة أشكال وممارسات الكراهية والعنف والإرهاب ودعمها للجهود القارية والدولية في مواجهة هذه الأعمال الإرهاببية.