زهيو يدعو إلى تفهم ضرورة حدوث مشاورات بين الأطراف الليبية وفي مقدمتها القوات المسلحة

ليبيا – اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني أسعد زهيو، أن تركيز حديث رئيس مجلس النواب والدولة الاستشاري عقيلة صالح وخالد المشري أخيراً على إنجاز القوانين الانتخابية أولاً، قبل الحديث عن الحكومة يعد خطوة مشجعة.

زهيو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” دعا زهيو إلى تفهم ضرورة حدوث مشاورات موسعة مع الأطراف كافة في الساحة السياسية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، قصد إيجاد توافق واسع حول تلك القوانين يمهد لتطبيقها.

وانتهى زهيو إلى أن كل المسارات موجودة بالساحة، سواء تشكيل حكومة من قبل مجلسي النواب والدولة، أو ما يتردد عن وجود صفقة لتقاسم السلطة بين القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.