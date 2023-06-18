رئيس المجلس المحلي تاورغاء: نصف سكان المدينة عادوا منذ توقيع اتفاق المصالحة في 2018

أعلن رئيس المجلس المحلي في تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، عودة نحو نصف سكان تاورغاء إلى المدينة منذ توقيع اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة في العام 2018، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نموذجاً لبقية البلاد.

وزار ممثلون عن السفارة الألمانية في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تاورغاء، والتقوا رئيس وأعضاء المجلس المحلي والمجتمع المدني ومواطني المدينة، لإعادة تأكيد الدعم، ومناقشة المبادرات المستقبلية، لدعم المصالحة وبناء السلام، في محاولة لتحفيز النازحين على الرجوع إلى ديارهم، حسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش، إن تاورغاء ذات أولوية بالنسبة لإستراتيجية البرنامج الإنمائي المحلية، لبناء السلام والتعافي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف: “نحن ممتنون للدعم المتواصل من حكومة ألمانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تعبئة الجهود، للعودة الآمنة للنازحين”.

وقالت نائبة سفير ألمانيا إنيكا إنجلز: “إنه لأمر عظيم أن نرى نجاح جهود المصالحة وإعادة الإعمار التي أدت إلى رجوع العديد من المواطنين”.

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وزار ممثلو سفارة ألمانيا في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدرسة الشهداء، وهي واحدة من ثلاث مدارس جرت إعادة تأهيلها من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، التابع للبرنامج الإنمائي، في العام 2020 بتمويل من بنك الائتمان لإعادة الإعمار الألماني، بعد تعرضها لأضرار جسيمة خلال الصراع العسكري في العام 2011.