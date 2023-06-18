خارجية المنتهية تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

الوطن- متابعات

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدرسة ثانوية بمدينة ميوندي غرب جمهورية أوغندا، والذي تسبب في وفاة العشرات من الضحايا الأبرياء وسقوط جرحى بين طلاب المدرسة.

وقالت في بيان لها “الدين دولة ليبيا الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مدرسة ثانوية بمدينة ميوندي غرب جمهورية أوغندا، والذي تسبب في وفاة العشرات من الضحايا الأبرياء وسقوط جرحى بين طلاب المدرسة”.

وتابعت” وإذ تستنكر دولة ليبيا هذا العمل الإرهابي الفروع، فإنها تعلن مساندتها وتضامنها مع جمهورية أوغندا وتتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأوغندي الصديق في هذا المصاب الكبير”.

وأكدت الوزارة موقف ليبيا الثابت والحازم في نبذ كافة أشكال وممارسات الكراهية والعنف والإرهاب، ودعمها للجهود القارية والدولية في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.