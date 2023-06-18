«السايح» يستعرض مع «باتيلي» آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية

استقبل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي والوفد المرافق له، بحضور عضوي المجلس عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة.

وأوضحت المفوضية في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، أن هذا اللقاء “يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات”.

وأردف البيان، أنه خلال اللقاء؛ تم أيضًا “استعراض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن”.

وأشار البيان إلى أنه تم “بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة”.

ومن جانبه قال «باتيلي»، إن البعثة والمجتمع الدولي عامةً مستمرين في “دعم الانتخابات الليبية”، مشيداً بـ “مستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً”.