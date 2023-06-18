الدبيبة يؤكد لباثيلي استمرار حكومته حتى إجراء الانتخابات

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي.

وقال الدبيبة خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية.

وجدد الدبيبة، الإصرار على استمرار حكومته، قائلا إن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات.

كما تطرق اللقاء، إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أكد الدبيبة أن أكثر من 80% من الانفاق يذهب بشكل مباشر ومتساو إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.