وصول مشروع خط “غرب وجنوب طرابلس” للمرحلة النهائية

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن مشروع خط “غرب طرابلس – جنوب طرابلس” جهد 400 ك.ف وصل إلى المراحل النهائية من الإنجاز.

أوضحت الشركة، في بيان، أن شركة الطاقة المستدامة تباشر أعمال تركيب شبكة الألياف البصرية تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، مما سيتيح إمكانية نقل الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج إلى الشبكة الكهربائية.

ويأتي العمل ضمن خطط مجلس إدارة الشركة الاستراتيجية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة شبكة الجهد الفائق 400 ك.ف.