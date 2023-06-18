مفتاح الشهيبي: الأضاحي المستوردة لا تغطي احتياجات السوق

أكد الناطق باسم ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، أن “كمية الأضاحي الموردة التي وصلت حتى الآن عبر ميناء بنغازي غير كافية”.

وقال الشهيبي، في تصريح صحفي، إن “العدد المستورد من الأضاحي لا يغطي احتياجات السوق، خاصة في هذه الفترة ونحن على أبواب عيد الأضحى”.

وتابع؛ أن “استيراد الأضاحي من اختصاص وزارة الاقتصاد، والميناء غير معني بكيفية استيرادها ويتكفل بتسليم المواشي بشكل مباشر للمورد فقط”.

وختم موضحًا أن “الأضاحي الموردة عبر الميناء يتم الكشف عليها عن طريق طبيب مختص قبل الإفراج عنها من الميناء، وتتولى وزارة الثروة الحيوانية هذا الأمر”.