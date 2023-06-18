«الدبيبة» لـ«باتيلي»:  أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ لكل المواطنين 

بحث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، المسار الإنتخابي وسبل إنجاح العملية الإنتخابية، وملف الإنفاق الحكومي.

وأوضح حساب حكومة الوحدة على فيسبوك، أن اللقاء شارك فيه “وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

ومن جانبه قال الدبيبة، إن “رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطاً أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة”.

وأكد أن حكومته “مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات”.

وتطرق اللقاء، إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونوه الدبيبة إلى “ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق”، مشيراً إلى أن “أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم”.

على الجانب الآخر أشاد المبعوث الأممي؛ بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.