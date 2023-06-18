سيف الإسلام القذافي ينعي الشيخ المدني الشويرف

نعى المترشح الرئاسي سيف الاسلام معمر القذافي، الشيخ محمد المدني الشويرف، مؤسس الجامعة الأسمرية الإسلامية، الذي توفي يوم أمس السبت بمدينة زليتن، بعد معاناة طويلة مع المرض الذي لازمه منذ خروجه من معتقلات مدينة مصراتة.

وقدم سيف الإسلام تعزية قال فيها: “نعزي عائلة الشيخ العلامة “محمد المدني الشويرف”، وأهل مدينة زليتن خاصةً، والشعب الليبي عامة، في وفاة العلامة الكبير “الشيخ المدني الشويرف” الذي صدح بالحق عام 2011 واصطف مع جند الله وآزر ولي أمره ولم يخشى في الله شيئاً..

وعرفاناً منا لهذا الموقف العظيم الجليل ستقوم قبائلنا من كل أرجاء ليبيا بالتوجه إلى مدينة زليتن لتعزية أهلها وأسرة الفقيد .. ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.”