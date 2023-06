إيقاف نحو 600 موظف وإحالة بعضهم للمحاكم في مخالفات مالية وإدارية

أفادت هيئة الرقابة الإدارية بإصدار 108 قرارات إيقاف احتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين بالعامين الحالي والماضي للتحقيق في عدة مخالفات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لعرض التقرير العام للهيئة 2022 ميلادية.

وقالت الهيئة إنها وجهت 1679 مخاطبة للجهات التنفيذية العام الماضي و878 مخاطبة العام الحالي تطالب بإجرءات ضد الانحرافات.

وأضافت الهيئة أنها وجهت نحو 2500 مخاطبة للجهات التنفيذية خلال العامين الماضي والحالي للمطالبة بوقف الانحرافات، إضافة إلى نحو 100 كتاب للجهات التنفيذية لسحب أو إلغاء قراراتها المخالفة للتشريعات النافذة.

وأشارت هيئة الرقابة إلى تحقيقها في 321 قضية من أصل 337 وتوجيه تهم لـ595 متهما في مخالفات إدارية ومالية، مضيفة أن تحقيقاتها أسـفرت عن إحالة 44 متهما إلى غرفة الاتهام بـ20 قضية تتعلق بمخالفات إدارية ومالية.

وكشفت الرقابة عن إحالة 101 من المتهمين إلى المحاكم الجزئية في 41 قضية تتعلق بمخالفات إدارية ومالية، إضافة إلى إحالة 425 متهما إلى المجالس التأديبية للمخالفات بعضها مالية في 156 قضية.

وبينت الرقابة الإدارية أنها أصدرت أحكاما جنائية في 8 من القضايا المحالة إلى المحاكم، لافتة إلى صدور 78 قرارا عن المجالس التأديبية ضد 147 متهما بمخالفات إدارية ومالية.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية

