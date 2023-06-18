أبوزريبة ورئيس جهاز البحث الجنائي يبحثان الأوضاع الأمنية في البـلاد

الوطن – الرصد

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” ظهر اليوم الأحد ، مع رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء “صلاح هويدي”.

وخلال الاجتماع، مناقشة الأوضاع الأمنية في البـلاد والجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والإرهاب والأوضاع الإدارية المتعلقة بالجهاز.

وتركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهاز والأجهزة الأمنية، وتحديد الخطط والاستراتيجيات لتعزيز قدرات الجهاز في مجال التحقيق وجمع الأدلة الجنائية بالمدن الليبية.

وأكد على أهمية دعم العمل الأمني والتعاون المثمر بين جميع الجهات الأمنية لضمان الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين والمقيمين.

كمَا تمَّ فِي نهاية الاِجتماع، التأكيد على أهمية تطوير قدرات الجهاز الفنية والتقنية لِتمكينه مِن مُواجهة التحدّيات الأمنية وَتحقيق النجاحات فِي مجال مُكافحة الجريمة وَالإرهاب.