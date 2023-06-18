التكبالي: المجتمع الدولي لا يمانع صفقة ترميم حكومة الدبيبة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء مجلسه مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ناقش ملف الحكومة بالفعل، وأيضاً محاولة إذابة الجليد بينهما، إلى جانب حسم الموقف من مشروعات قوانين الانتخابات، ومناقشة هل سيشرع البرلمان في إصدارها، أم سيُجرى حولها مزيد من المشاورات؟.

التكبالي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن العلاقة بين عقيلة صالح وخليفة حفتر عرفت أخيراً بعض التوتر، معتقداً بأن الوساطة المصرية نجحت في تطويق الأمر، ودفعهما للمصالحة، وفي هذا الإطار جاء هذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة، استبعد التكبالي أن يتمكن صالح ورئيس المجلس الدولة خالد المشري، من تحقيق هدفهما بتشكيلها، على الرغم من أنها تحتل الأولوية بأجندتهما منذ أشهر عدة، مقارنة بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى رفض البعثة الأممية محاولات المجلسين ربط إنجازهما القوانين الانتخابية بوجود تلك الحكومة، وهو ما ترجمه البعض بعدم رغبة البعثة والمجتمع الدولي في التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مستبعداً أي إمكانية لوجود حكومة مصغرة، وذلك لرغبة الأطراف كافة في الحصول على نصيب لهم في وزاراتها.

ورجح التكبالي بالمقابل عدم ممانعة المجتمع الدولي في تحقيق ما يتم تداوله إعلامياً بشأن وجود صفقة لترميم حكومة الدبيبة، يتم بمقتضاها تقاسم السلطة بالبلاد بين الدبيبة، وقيادة الجيش الوطني، التي ستحصل على عدد من الحقائب السيادية، وستتم أيضاً ترضية صالح والمشري.