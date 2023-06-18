ليبيا.. انضمام قوات أيرلندية إلى “إيريني” في البحر المتوسط

أعلنت عملية “إيريني” المسؤولة عن حظر ومنع توريد السلاح إلى ليبيا في البحر المتوسط، عن انضمام عناصر من البحرية الأيرلندية إلى المهمة، مؤكدة أنها منحتها تفويضا كاملا باستخدام القوة إن لزم الأمر.

ونشرت صحيفة “آيريش تايمز”، تفاصيل مهمة العناصر الأيرلندية الجديدة، حيث من المقرر أن تصعد على متن السفن وتفتشها، مع إمكانية استخدام القوة إذا لزم الأمر، على أن يتم التنسيق أولًا مع قادة السفن، وموافقة الدول التابعة لها.

وستصل السفينة الأيرلندية، وعلى متنها 58 عنصرا من البحرية، إلى البحر المتوسط الخميس المقبل، على أن تستغرق ستة أسابيع تقريبا ضمن عملية إيريني، التابعة للاتحاد الأوروبي، لفرض حظر السلاح على ليبيا.

وستتولى السفينة الأيرلندية مهمة اعتراض السفن التجارية المشتبه فيها، وتفتيشها، بحثا عن أسلحة. وتعد هذه المرة الأولى التي تشرع فيها سفينة أيرلندية في مهمة دولية منذ العام 2018.