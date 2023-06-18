الدبيبة يدّعي ذهاب 80% من الإنفاق مباشرة وبنحو متساو إلى كل المواطنين

الوطن – رصد

بحث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وقال الدبيبة، في لقائه مع باتيلي، إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.

وأكد ، أن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات.

وتطرق اللقاء، إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونوه إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساو إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.