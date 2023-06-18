«باتيلي» لـ «المنفي»: مستعدون لجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، تفاصيل إحاطته عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية.

ومن جانبه ثمن المبعوث الأممي، الشراكة مع المجلس الرئاسي، مشيراً إلى “أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة”.

وأكد «باتيلي» أن “البعثة مستعدة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة”.

وعلى الجانب الآخر “رحب المنفي بجهود البعثة”، مؤكداً “ضرورة توافق الأطراف الرئيسية وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيين وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة”.