باثيلي والمنفي يبحثان سبل التعاون لإجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، الذي قدم إحاطةً عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية.

وأكد باثيلي، على أهمية تعاون كل الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة، مبديا استعداد البعثة للعمل مع المجلس الرئاسي والأطراف الليبية الأخرى لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة.

من جانبه رحب المنفي بجهود البعثة، مؤكداً ضرورة توافق الأطراف الرئيسية وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيين وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.