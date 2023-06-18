بحث استعدادات الجهات العاملة في مسجد الحرام لموسم الحج

مكة المكرمة 18 يونيو 2023 (وال) – بحث المجلس التنسيقي للحرم اليوم الأحد، استعدادات الجهات العاملة في مسجد الحرام لموسم الحج، وذلك لضمان التنسيق بين كافة شركاء النجاح في منظومة الحج.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط و أعضاء المجلس.

و ناقش الاجتماع التنسيقي، تضافر جهود كافة الجهات العاملة في ظل الأعداد المليونية للحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.

كما ناقش أهمية التطبيقات والمنصات الالكترونية وتجويدها وأنسنتها في تقديم الخدمات في المسجد الحرام، وتفعيلها لموسم حج هذا العام المبارك ١٤٤٤هـ تزامناً مع الأعداد المليونية،ونشرها إعلامياً لاستفادة أكبر عدد من الحجاج منها.

و استعرض الاجتماع، ما تم من أعمال من وزارة المالية خلال الفترة السابقة إلى جانب مناقشة زيادة فرص العمل التطوعي والإنساني في المسجد الحرام في مختلف المجالات والتخصصات.

وتم أيضاً استعراض موجز للخدمات الطبية المقدمة في المسجد الحرام، والحاجة لتفعيل أنفاق جرول لخدمة مستشفى الحرم لتسهيل تلك الخدمات، كما تم التأكيد على متطلبات واشتراطات السلامة بالمسجد الحرام، وتفعيل دور اللجان المشتركة ذات الاختصاص للحد من الظواهر السلبية بالمسجد الحرام، وتسهيل دخول منسوبي كافة الجهات العاملة في المسجد الحرام والوصول إلى مقار أعمالهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وخاصة في ظل تزايد الأعداد للحجاج.

وبدوره، رفع الرئيس العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ نظير ثقتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود الذي تحظى به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خصوصًا في موسم الحج، مع تدفق الأعداد المليونية لحجاج بيت الله الحرام، وسط منظومة خدمات ذكية متكاملة لتمكين ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد الرئيس العام، حرص الرئاسة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، موضحاً إن الخطة التشغيلية لموسم الحج للرئاسة، تركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

وقدم الرئيس العام الشكر التقدير للقيادة الرشيدة على موافقتها على تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف، مؤكداً بأن الرئاسة تكثف جهودها وخدماتها في الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، والخدمات التي تقوم بها الرئاسة والجهات المشاركة في المسجد الحرام في الرواق السعودي.

من جهته، أكد نائب وزارة الحج والعمرة على التعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة والرئاسة في ما يخدم حجاج بيت الله الحرام، وإيصال الرسائل التوعوية التي تخدم الحاج وتيسر عليه، فيما حث مدير الأمن العام العمل المشترك والدؤوب والمتكامل في ظل تزايد أعداد الحجاج المليونية، وبإذن الله سيؤدي حجاج بيت الله حجهم في أمن وأمان.

وفي الختام، ذكر وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، بأن التعاون الدائم بين الجهات يحقق الهدف وراحة ضيوف الرحمن. (وال – مكة المكرمة) ا م / هــ ع

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