الكبير: الموقف الدولي خصوصاً الأميركي لا يؤيد حتى الآن تغيير الحكومة ويدعم إجراء الانتخابات أولاً

ليبيا – أقر المحلل السياسي عبد الله الكبير بالاجتماع، الذي عقده رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مع عدد من قيادات التشكيلات المسلحة المقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وهو ما ترجمه البعض بأن تلك القيادات قد لا تمانع في استبدال حكومة الأخير،مستبعدًا تحقق هذا المخطط.

الكبير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” ، أوضح أن هناك تشكيلات مسلحة قوية في مصراتة والغرب الليبي لا يمكن تجاوزها، وهذه التشكيلات لم تكن حاضرة في اجتماع المشري، وهناك أيضاً الموقف الدولي، خصوصاً الأميركي الذي لا يؤيد حتى الآن تغيير الحكومة، ويدعم إجراء الانتخابات أولاً.

ورأى الكبير أن هدف البعض في عدم إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات يمكن أن يتحقق، ولكن عبر شرطين تتعذر تلبيتهما حتى الوقت الراهن، موضحاً أن الأول، هو أن يتم إصدار قوانين انتخابية متوافق عليها وقابلة للتطبيق، والثاني هو ألا تكون الحكومة البديلة لحكومة الدبيبة مشكّلة فقط عبر مجلسي النواب والدولة، بل تشارك بها كل الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة.