الدبيبة: نعمل على إنجاح الانتخابات، ومعظم الإنفاق يذهب للمواطنين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة والمبعوث الأممي لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” اليوم في العاصمة طرابلس، بحث المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.

وبحسب تقرير الإنفاق والإيراد لمصرف ليبيا المركزي عن أول 5 أشهر من العام 2032، بلغ إجمالي الإنفاق 32.1 مليار دينار 22.7 مليار منها تحت بند المرتبات، فيما أنفق على الدعم 4.4 مليار، وعلى النفقات التسييرية 2.2 مليار، وعلى التنمية 2.2 مليار.

