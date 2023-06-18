دبيبة يُطلع المبعوث الأممي على رؤيته للانتخابات ومؤشرات الإنفاق الحكومي

بحث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي.

أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، باتيلي، على رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات ومؤشرات الإنفاق الحكومي، مؤكدا استمرارها في التنسيق مع البعثة الأممية لتنفيذ البرامج الداعمة للعملية الانتخابية.

وحضر اللقاء، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وقال دبيبة خلال اللقاء، إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، مشددا على أن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة.

كما أكد دبيبة أن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات.

كما استعرض دبيبة مع باتيلي، مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا على ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.

ومن جانبه أشاد باتيلي، بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.