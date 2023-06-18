أبوزريبة يبحث آلية تحسين دور الإدارة العامة للدعم المركزي في الحفاظ على النظام 

الوطن – متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” صباح اليوم الأحد ، مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء “صلاح الخفيفي”.

وتم خلال الاِجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، مناقشة أداء الإدارة وأهمية دورها في تقدَّيم الدعم اللوجستي والفني والإداري، وتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بيِّن الجهات الامنية.

وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة ستعمل على تحسين وتطوير أداء الإدارة العامة للدعم المركزي، وتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الأمنية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وتم خلال الاجتماع أيضًا تحديد الاحتياجات والأولويات ووضع خطط عمل محددة لتعزيز دور الإدارة العامة للدعم المركزي في تأمين الأمن وَالحفاظ على النظام العَام، وذلك مِن خلال توجيه الجهُود وَالموارد لتَحقيق أفضل النتائج فِي هذا الصدَّد.