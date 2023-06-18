الاتحاد يعلن تعليق نشاطه الرياضي بعد الاعتـداء المسـ.ٰـلح على حارسه ده؟

عبر مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم عن استنكاره الشديد واستنكار جمعيته العمومية عما وصفه بالتعدي الصارخ بالضرب على حارس المنتخب الوطني والفريق الأول للنادي معاذ اللافي.

كما أعلن نادي الاتحاد الاتحاد تعليق نشاطه الرياضي بعد الاعتداء المسلح على حارسه لحين معرفة أسباب الفعل الذي وصفه بـ”المُشين” اتجاه اللاعب مُعاذ اللافي.

وذكر النادي، في بيانه، “يستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجماهير نادي الاتحاد، الإعتداء الصارخ على حارس المنتخب الوطني والفريق الأول مُعاذ اللافي الذي تعرض للأعتداء والضرب من قبل مجهولين.

وأضاف، “نُحمل المسؤولية كاملة لكافة الأجهزة الأمنية على هذا الفعل المُشين كما نعلمكم بتعليق المشاركة والنشاط داخل نادي الاتحاد لحين معرفة أسباب الفعل المُشين اتجاه اللاعب مُعاذ اللافي”.