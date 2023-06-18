مستبعدا أن تعدل ..المشري يحيل نسخة من القوانين الانتخابية لباثيلي

أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد نسخة من مسودة القوانين الانتخابية (الرئاسية والبرلمانية) التي تم توقيعها من قبل أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6).

وقال المشري، في الخطاب الذي وجهه إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باثيلي، إنه أحال إليه نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة، وقانون انتخاب مجلس الأمة، التي قام بالتوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة المشتركة في أبوزنيقة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023.

وأردف في خطابه، أن هذه القوانين نهائية، وملزمة، ومرحب بها في المجلسين، وفي حالة الحاجة لإجراء أي تعديلات عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال (على حد وصف الخطاب) يجب أن يتم التعديل عن طريق لجنة 6+6.