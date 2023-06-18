باتيلي يؤكد استعداد بعثة الأمم المتحدة لتحسين الإطار القانوني للانتخابات

طرابلس 18 يونيو 2023 (وال) – أكد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، استعداد البعثة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى، لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة. جاء ذلك خلال، لقاء باتيلي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، حيث […]

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