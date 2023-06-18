الدرقاش: معاملة سيئة يتلقاها الليبيون في مطارات تونس

ليبيا – انتقد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة، المعاملة السيئة التي يتلقاها الليبيون في مطارات تونس.

الدرقاش وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: مع احترامي للكثير من إخوتنا في تونس إلا أن المعاملة السيئة التي يتلقاها الليبيون في مطارات تونس ومنافذها تجعلنا ندعو الله تعالى أن يغنينا عن الحاجة للتعرض لهذه المعاملة”.

وأضاف:” إخوتنا في تونس لا يستطيع أحد منكم أن ينكر أن حاجة إخوتكم الليبيين لمطاراتكم ومؤسساتكم الصحية هي فائدة للاقتصاد التونسي فلا تجعلوا هذه النعمة تُنتزع بسوء معاملتكم فمَن أحوجنا إليكم قادرًا على أن يغنينا عنكم”.

الدرقاش أنهى حديثه بالقول:” كلامي هذا عن شيء كابدته بنفسي وليس عن خبرٍ نُقل لي أو سمعته من غيري”.