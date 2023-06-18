شركة الكهرباء الليبية: الانتهاء من صيانة الوحدة البخارية الـ4 بمحطة الخمس

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة البخارية الـ4 بمحطة كهرباء الخمس بعد توقفها عن الخدمة.

وأكدت شركة الكهرباء في بيان لها، أن توقف المحطة كان بسبب تهالك المكونات الداخلية للوحدة وانتهاء الساعات المحددة لها فنيا للعمل، موضحة أن أعمال الصيانة جرى تنفيذها من قبل إحدى الشركات الإسبانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وتابع البيان إن ذلك يأتي في إطار جهود دعم الشبكة الكهربائية وتجديد وضعية وحدات التوليد للرفع من كفاءتها الإنتاجية وإطالة عمرها .