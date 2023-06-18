الكبير يبحث مع السفير الهولندي “التقرير الإيجابي” عن ليبيا من صندوق النقد

بحث الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه، مع دولف هوقوننغ، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، التقرير الإيجابي عن ليبيا من صندوق النقد الدولي.

وقال بيان صادر عن المصرف: “جاء ذلك خلال استقبال الكبير، بمكتبه، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا”.

وأضاف البيان “تناول اللقاء التعاون الثنائي في إعداد وترتيب دورات تدريبية لموظفي المصرف المركزي بالتنسيق مع المصرف المركزي الهولندي، كما تطرق الاجتماع إلى التقرير الإيجابي عن ليبيا من صندوق النقد الدولي، وجهود ليبيا في مجال الطاقة المتجددة”.