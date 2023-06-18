عميد بلدية طبرق: لم نستلم أي ميزانية من الدولة منذ 2021

بحث عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية مع أعضاء المجلس التسييري، وعدد من المسؤولين في البلدية، “إزالة العشوائيات من محطات غسيل السيارات الموجودة داخل المدينة والتي تستغل خطوط الصرف الصحي في التخلص من المياه والزيوت.

وقال «بوالخطابية»، في بيان نشرته صفحة البلدية، أنه من الضروري “تحديد عدد من النقاط لجمع جلود الأضاحي”، مطالبًا بـ “ضرورة إزالة الأكشاك المؤقتة التي تخص الباعة الجائلين واستغلالهم الأرصفة”.

وأضاف أنه يجب “الاهتمام بالحدائق وزراعة الأشجار بين الطرق وفي جزر الدوران”، موجهًا الإدارات المختصة بـ “ضرورة إقامة حملة نظافة يومية للكورنيش”.

وأكد عميد البلدية على “ضرورة حل كل المشاكل التي تخص مكب القمامة جنوب المدينة”، لافتًا إلى ضرورة “سرعة إنهاء دراسة تشجير حديقة البلدية الكوبرى”.

وأشار إلى أن “بلدية طبرق لم تستلم أي ميزانية من الدولة خلال أعوام 2023/2022/2021”.

وفي ختام الاجتماع “قدم شكره إلى مجلس النواب وحكومة الوحدة وإلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار على ما قدموه للبلدية الفترة الماضية”.