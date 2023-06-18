المشري يحيل مخرجات 6+6 إلى باتيلي

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أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وأكد المشري أن هذه القوانين هي التي تم التوقيع عليها بإجماع اللجنتين في مدينة أبوزنيقة المغربية في 03 يونيو الجاري من قبل لجنة (6+6) المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وأشار رئيس المجلس الأعلى إلى أن هذه القوانين تعتبر نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين، وفي حالة الحاجة إلى إجراء إي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم التعديل عن طريق لجنة (6+6).

وكانت لجنة 6+6 أعلنت خلال مؤتمر صحفي في 07 يونيو الجاري من بوزنيقة المغربية أنه تم التوافق على قانون الانتخابات في ليبيا.