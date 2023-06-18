تباين الإحصائيات الرسمية بشأن سكان ليبيا

طرابلس 18 يونيو 2023 (وال)– تباينت المعلومات الصادرة عن جهات رسمية ليبية؛ بشأن إجمالي تعداد سكان ليبيا.

فقد استعرضت ثلاث جهات رسمية ليبية متخصصة تقديراتها للتعداد السكاني في ليبيا للسنة الحالية 2023 م، وكانت الإحصائيات الصادرة من هذه الجهات متباينة، الأمر الذي يُلقي بظلالٍ من الشك في المعلومات أو الإحصائيات الحقيقية لتعداد السكان.

فبحسب مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الحكم المحلي، فإن تعداد سكان ليبيا لسنة 2023 بلغ ( 8 ) ملايين و(617 ) ألف نسمة، فيما بلغ تعداد السكان في ليبيا لسنة 2023، كما أظهرته بيانات الهيأة العامة للمعلومات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ( 8 ) ملايين و (694 ) ألف نسمة، بينما بلغت تقديرات مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط في حكومة الوحدة بشأن التعداد السكاني في ليبيا لسنة 2023 م ( 7) ملايين ومائة ألف نسمة.

وكان مكتب النائب العام قد نبه في أوقات سابقة إلى عدم مصداقية وشفافية الأرقام الصادر والمتعلقة بتعداد سكان ليبيا.

يُشار إلى أن مفوضية الانتخابات ولجنة 6+6 اعتمدت رقم مصلحة الأحوال المدنية. (وال)

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