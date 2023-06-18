| الشهوبي: كمية الأضاحي الموردة التي وصلت ميناء بنغازي غير كافية

|

2023/06/18 على الساعة 19:55

: أكد الناطق باسم ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم الأحد، أن “كمية الأضاحي الموردة التي وصلت حتى الآن عبر ميناء بنغازي غير كافية”، وأن “العدد المستورد لا يغطي احتياجات السوق، خاصة في هذه الفترة ونحن على أبواب عيد الأضحى”.

وأفاد الشهيبي، في تصريح إعلامي، أن “استيراد الأضاحي من اختصاص وزارة الاقتصاد، والميناء غير معني بكيفية استيرادها ويتكفل بتسليم المواشي بشكل مباشر للمورد فقط”.

وتابع الشهيبي أن “الأضاحي الموردة عبر الميناء يتم الكشف عليها عن طريق طبيب مختص قبل الإفراج عنها من الميناء” وأن “وزارة الثروة الحيوانية تتولى هذا الأمر”.