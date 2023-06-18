الزبير: البعثة الأممية في ليبيا لها أجندات دول لا تتوافق مع الوطن في البناء والمصالحة والاستقرار

ليبيا – أكد المحلل السياسي عصام الزبير أن البعثة الأممية في ليبيا لها أجندات دول لا تتوافق مع الوطن في البناء والمصالحة والاستقرار.

الزبير الموالي بشدة لتركيا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”السودان طالبت بتغير رئيس البعثة الأممية لها لأنها أصبحت جزءًا من المشكلة، واليوم مالي تطلب البعثة بالمغادرة لأنها تؤجج الوضع، وفي ليبيا البعثة تلعب بالمشهد كما تريد ولا مطالبات، بل تحقيق لمطالب البعثة، الوطن له أجنداته والبعثة لها أجندات دول لا تتوافق مع الوطن في البناء والمصالحة والاستقرار.