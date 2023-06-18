المبعوث الأممي: مستعدون للعمل مع الأطراف الليبية لتحسين الإطار القانوني للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بديوان المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس.

وخلال اللقاء، أكد باتيلي، لرئيس المجلس الرئاسي، أن البعثة مستعدة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة.

وقدم المنفي خلال اللقاء لبتايلي، إحاطة عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية الذين التقاهم أخيرا لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» عقب الإعلان عن إنجاز مهمتها.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ثمن الشراكة مع المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة.

فيما رحب المنفي بجهود البعثة، مؤكدا على ضرورة توافق الأطراف الرئيسية وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيون وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.