“الدبيبة” يطلع على خطة ترشيد الاستهلاك الكهربائي ومواجهة الذروة الصيفية

الوطن| رصد

اطلع رئـيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية والجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأكد الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع الجلس الأعلى للطاقة برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وكل من وزير الدولة لشؤون الرئاسة، ووزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير النفط والغاز، ووزير الاقتصاد بالحكومة المنتهية، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة بصفتهم كأعضاء بالمجلس الأعلى للطاقة المتجددة؛ ضرورة وجود خطة لترشيد الاستهلاك، تساهم بها أجهزة الدولة كافة، بما يعزز من استقرار الشبكة وتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.