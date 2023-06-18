الشيباني: أمريكا تخشى أن تأتي الانتخابات برئيس ليبي لا يسير على هواها

اتهم عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، الولايات المتحدة الأمريكية بـ«التخبط» في إدارة الملف الليبي.

وقال الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن أمريكا متخبطة في موقفها من المشهد الليبي، يسيطر عليها هاجس وجود الروس في أفريقيا وخاصة شمالها وبالتحديد ليبيا جنوب أوروبا.

وأكد الشيباني، أن أمريكا مترددة في دعم إجراء الانتخابات، لأنها تخشى أن تأتي الانتخابات برئيس ليبي قوي لا يسير على هواها، ولا يطالب بجلاء «قوات الفاغنر» أو يعلن عليها حرب بالوكالة وبدعم حلف الناتو.

وشدد على أن أمريكا ستماطل وتراوغ وتسوف عن طريق البعثة حتى تقوم بتفصيل وحياكة بدلة على مقاس رئيسنا القادم.

وتابع:” نحن لسنا مع وجود أي قوات أجنبية على أرضنا ولكن خروجها من عدمه يتم بإرادتنا وشروطنا وتوقيتنا دون الارتهان بإملاءات الغير”.