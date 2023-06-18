الدبيبة يترأس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

خصص المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اجتماعه الخامس الذي عقده اليوم الأحد، بمقر الشركة العامة للكهرباء، لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالشركة العامة للكهرباء.

أكد الدبيبة بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، تقديره للجهود المبذولة من كافة العاملين بالشركة لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، والذي ساهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي، مشددا على ضرورة استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة الذروة الصيفية.

ووفقا لمنصة حكومتنا فقدم الفريق الفني بالشركة عرضا ضوئيا يتضمن العمرات الجسيمة المنفذة وصيانة خطوط النقل، كما استعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، والتي تستهدف عددا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يتم تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.