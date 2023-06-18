وصول القافلة الطبية “نبض الحياة” إلى الجنوب

وصلت إلى مدينة تراغن القافلة الطبية” “نبض الحياة” والتي نظمتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة.
وقالت فدوى الفايدي مسؤولة القافلة الطبية إن “القافلة تضم فريق طبي مكون من 34 استشاري واخصائي من مختلف مناطق ليبيا”.
وأشارت الفايدي أن القافلة ستستهدف مدن تراغن وبنت بية ومرزق وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة لتوطين العلاج بالداخل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
من جهته أكد محمد ابودبوس أحد المنظمين للقافلة “أن القافلة تضم عددًا من الكوادر الطبية الوطنية من أطباء وجراحين وعناصر طبية مساعدة في مختلف التخصصات الطبية ومقسمة على مدن الجنوب وسيجري الفريق الطبي ما يقارب 100 عملية جراحية في تخصصات الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، باطنة وجراحة الأطفال، الأورام، الأنف والأذن والحنجرة، التجميل، العظام، أمراض النساء والولادة وعلاج العقم”.
وأكد وزير الصحة عثمان عبدالجليل في وقت سابق أن الجنوب الليبي هو مركز اهتمام حقيقي للوزارة أسوة بباقي المدن وأن تنظيم القافلة الطبية يأتي لسد العجز في الخدمات الطبية وتخفيف عناء التنقل للمواطنين في تلقي العلاج.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة في إصلاح النظام الصحي وإعادة ثقة المواطن به والعدالة في تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين مع الأخذ بالاعتبار الخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة ليبية والحاجات الفعلية لسكانها.
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