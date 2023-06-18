جمعية علوم البحار توضح بشأن ظهور أسماك القرش في شواطئ ليبيا خلال هذه الفترة

كشف ضو حدود، رئيس الجمعية الليبية لعلوم البحار؛ أسباب ظهور أسماك القرش على شواطئ ليبيا خلال هذه الفترة.

وقال حدود، في تصريح صحفي، إن “ظهور أسماك القرش في البحر المتوسط والشواطئ الليبية خلال هذه الفترة طبيعي”.

وأضاف أن “أسماك القرش تمر الآن بفترة التزاوج ووضع الأجنة حيث تقوم بوضع بيضها في مناطق رملية”.

ولفت إلى أنه “يوجد 30 نوعًا تقريبًا من أسماك القرش قبالة السواحل الليبية وخاصة في سواحل شرق مصراتة”، مشيرًا إلى أن “أسماك القرش تظهر دائمًا في هذه المدة على شواطئ خالية من السكان”.

وأردف أنه “ستمر فترة ظهور أسماك القرش من شهر أبريل حتى نهاية يونيو من كل عام”، لافتًا إلى أن “الصيادون يصطادون أسماك القرش عن طريق شبكات الصيد التي توضع قرب الشاطئ”.

وختم موضحًا أن “من أهم مناطق صيد أسماك القرش في ليبيا البويرات الحسون وأم الغرانيق وشرق سرت”.